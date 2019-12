Stiri pe aceeasi tema

- Breton ''a luat initiativa si a dorit sa fie radical in a evita orice potential conflict de interese'', a spus Mamer, purtatorul de cuvant al presedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Breton (64 de ani) a fost ministru al economiei in perioada 2005-2007, in timpul mandatului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, arunca bomba pe scena politica. Și anunța ca marți a primit o propunere-șoc din partea premierului Viorica Dancila: sa fie candidata Romaniei la funcția de...

- Sylvie Goulard, candidata din partea Frantei pentru un post de comisar european, a fost respinsa joi de europarlamentari, cu 29 de voturi pentru si 82 de voturi impotriva. Candidata din partea Frantei pentru un post de comisar european, Sylvie Goulard a fost respinsa, joi, de europarlamentari. Sylvie…

- Candidata Frantei pentru un post in viitoarea Comisie Europeana, Sylvie Goulard, a fost respinsa joi, la a doua audiere, de cele doua comisii specializate din Parlamentul European, transmite DPA. Nominalizata...

- Candidata Frantei pentru un post in viitoarea Comisie Europeana, Sylvie Goulard, a fost respinsa joi, la a doua audiere, de cele doua comisii specializate din Parlamentul European, transmite DPA. Nominalizata de presedintele francez Emmanuel Macron, Sylvie Goulard a fost desemnata sa conduca…

- Candidatura lui Sylvie Goulard pentru postul de comisar european a fost respinsa joi de comisiile de specialitate ale Parlamentului European, cu 82 de voturi împotriva și 29 pentru.„Candidatura doamnei Goulard a fost respinsa de cele doua comisii. Decizia de azi va fi trimisa la…

- Candidata Frantei la postul de comisar european al Pietei Interne, Sylvie Goulard, nu a primit unda verde de trecere in etapa urmatoare, dupa audierea si evaluarea in comisiile ITRE si IMCO ale Parlamentului European, fiind solicitate clarificari scrise, a anuntat Adina Valean, presedintele Comisiei…

- Candidata Frantei la postul de comisar european al Pietei Interne, Sylvie Goulard, nu a primit unda verde de trecere in etapa urmatoare, dupa audierea si evaluarea in comisiile ITRE si IMCO ale Parlamentului European, fiind solicitate clarificari scrise, a anuntat Adina Valean, presedintele Comisiei…