- Frantuzoaica Julie Pomagalski, in varsta de 40 de ani, fosta campioana mondiala de snowboard, a fost ucisa, marti dimineata, de o avalansa, in cantonul elvetian Uri, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. Le Matin a dezvaluit ca in avalansa a murit si un alt francez, Bruno Cutelli, ghid…

- Elvetianca Corinne Suter a bifat cel mai important succes al carierei dupa ce a obtinut aurul la Mondialele de schi alpin, la Cortina d'Ampezzo (Italia), in proba de coborare, scrie dpa. Suter a fost cronometrata cu timpul de 1min 34.27, fiind urmata de germanca Kira Weidle (1:34.47)…

- Angelique Kerber este primul nume important care parasește Australian Open înca din runda inaugurala. Nemțoaica a fost depașita, scor 6-4, 6-0, de Bernarda Pera, ocupanta locului 63 în ierarhia mondiala. Favorita numarul 23, Angie a cedat dupa un meci de o ora și zece minute. Fosta…

- Americanca Mikaela Shiffrin, castigatoare a cinci medalii de aur mondiale la schi alpin, a anuntat ca isi va apara titlul la slalom super-urias cu ocazia Campionatelor de la Cortina d'Ampezzo (Italia), programate intre 8 si 21 februarie, in conditiile in care nu a mai disputat nicio proba de viteza…

- O avalanșa din Tirolul de Sud din Italia a luat viața unui cuplu. In ciuda nivelului ridicat de ninsori anunțat, aceștia au mers la schi. Salvatorii au sosit prompt la fața locului, dar Michael Gruner, fostul președinte al bancii Raiffeisen in virsta de 65 de ani și soția sa murise deja la acel moment.…

- In 2013, Andreea Scinteie a cucerit doua medalii, aur si argint, la Campionatul European de gimnastica aerobica pentru juniori. Absolventa a Colegiului National "Mircea cel Batran" Constanta, fosta gimnasta e acum studenta la Medicina. Tanara nu a ezitat sa se alature, ca voluntar, in lupta contra pandemiei…