- "Și soț, și amant!". Piesele pe care artistul le canta, se pare ca se reflecta perfect cu viața personala. De aceasta data, Mihaela Staicu, fosta amanta a lui Vali Vijelie, a raspuns in exclusivitate la Antena Stars acuzațiilor facute de Carmen, soția artistului. Iata ce a marturisit fosta amanta de…

- Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii! Carmen, soția lui Vali Vijelie, a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre amanta care susține ca a fost prima nevasta artistului. Soția a lui Vali Vijelie susține ca in acea perioada soțul ei locuia cu Mioara, mama baiețelului lui și…

- E greu sa ții pasul cu viața amoroasa a lui Jador. Uneori e atat de complicata, incat nici el insuși nu gasește o explicație buna. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cantarețul a marturisit ca este cumva prins intre fosta și actuala iubita, iar concluzia lui a fost ca „iubește pacatul”.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Calin Goia a oferit detalii emoționante despre soția lui, dupa 15 ani de casnicie. Ce a marturisit indragitul artist despre femeia care i-a cucerit inima, dar și despre copiii pe care ii au impreuna.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, mama Biancai Pop a oferit primele declarații, dupa ce ispita a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie. Ce a marturisit femeia, dar și cum se simte bruneta dupa tratament.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Brigitte Pastrama a facut declarații neașteptate despre soțul ei. Vedeta are mari planuri alaturi de afacerist. Ce a marturisit Florin Pastrama despre vedeta, dar și cat de mult s-a schimbat datorita ei.

- Sorinel Puștiu a surprins cu sinceritatea lui intr-un interviu pentru Antena Stars. Artistul de 45 de ani a recunoscut ca și-a inșelat soția in trecut. Totuși, a ținut sa menționeze ca nu „și-a deranjat” familia cu aventurile lui.

- Lena și Gabi Enache au un singur vis mareț in viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția fotbalistului a vorbit despre ce iși doresc ei, dar și despre faptul pentru care nu se vede in titulatura de „soție a unui fotbalist”.