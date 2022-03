Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat, vineri, la aproape 10 ani de inchisoare, un executor judecatoresc acuzat de comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, delapidare și inselaciune. Pedepasa cuprinde o alta mai veche, de 3 ani si 2 luni de inchisoare, primita de acelasi inculpat…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelurile formulate de trei barbati acuzati ca au atacat si injunghiat un craiovean. Incidentul a avut loc in iulie 2019, intr-un cazinou din cartierul craiovean Craiovița Noua. Cei trei inculpati, care au fost arestati preventiv inca din iulie 2019, au fost condamnati…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus inceperea judecarii a 22 de persoane, acuzate de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infracțional și contrabanda. Anchetatorii sustin ca inculpatii fac parte dintr-o grupare infracționala specializata in distribuția țigaretelor de contrabanda, care…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinți au dispus, marți, arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in cursul anului trecut, inculpatul a cultivat aproximativ 200 plante de canabis. Tot marți, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestația…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus, vineri, mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 35 de ani, deferit justitiei pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor, au fost descoperite doua borcane pline cu…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinți au condamnat, pe 31 decembrie 2021, o fosta directoare a Direcției Județene pentru Sport și Tineret(DJST). Femeia, care a fost acuzata de procurorii DNA de abuz in serviciu și nerespectarea dispozitiilor legii privind finantele publice, a primit o pedeapsa de doi…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat o sentinta definitiva intr-un dosar in care au fost deferiti justitiei patru craioveni acuzati ca au fost implicati intr-un conflict armat. Scandalul a avut loc in noaptea de 1 spre 2 iulie 2016, in Centrul Vechi al Craiovei. Pedepsele stabilite de instanta…