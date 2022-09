Stiri pe aceeasi tema

Rapperul american Fetty Wap a pledat vinovat luni in fata unui tribunal federal pentru complicitate la trafic de droguri si va ramane in arest in asteptarea condamnarii la o pedeapsa cu inchisoarea, informeaza AFP.

Un barbat a fost urmarit sambata seara pe strazile din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. In timpul urmaririi, acesta a lovit autospeciala de poliție, anunța mediafax.

Procurorii DNA au reținut un ofițer din Corpul de Control al MAI, dupa o operațiune de prindere in flagrant in timp ce primea 15.000 de lei pentru a interveni pe langa alți ofițeri.

Un pistol de calibrul 9 milimetri si sase cartuse cu bila metalica au fost gasite de politistii din Craiova, intr-o masina oprita la un control in trafic. De asemenea, in autoturism au fost gasite si droguri, potrivit news.ro.

Intre doi barbați din Targu Neamț a izbucnit un scandal spontan, miercuri, in timp ce se aflau in aceeași mașinp in mașina. Cei doi s-au lovit cu cuțite, iar unul dintre ei a murit.

Aproape jumatate dintre romani prefera o mașina second hand pentru ca nu iși permit una din showroom, iar 42% considera ca un vehicul rulat este o investiție inteligenta, deoarece devalorizarea mașinii este mai mica dupa un an.

Un copil de un an a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mers. Accidentul s-a produs miercuri pe o șosea din județul Caraș-Severin, anunța mediafax.

- Un interpret de manele care este cunoscut sub numele de Ionut, Printul Banatului, pe numele saureal Ionut Zahara, din judetul Mehedinti, a fost prins, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase droguri. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era…