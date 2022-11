Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vasluieni au descins la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui in cautarea "politistelor" petrecarete. Nu au avut insa succes. Una dintre nuntasele care au "jucat" gaina lucreaza ca asistenta la Sectia Cardiologie. Cealalta este din Iasi, scrie vremeanoua.ro. Cele doua au ajuns la audieri in…

- Motociclistul grav accidentat de fostul ministru al Justiției nu se afla intr-o stare foarte buna. Acesta a fost operat, iar medicii au hotarat ca acesta sa fie transferat la Spitalul Floreasca din București. La locul accidentului, barbatul a fost diagnosticat cu fractura deschisa la picior, la mana…

- Eveniment Acțiuni ale polițiștilor rutieri teleormaneni in cadrul proiectului Roadpol Safety Days septembrie 20, 2022 11:23 In perioada 16-22 septembrie a.c., polițiștii rutieri intensifica acțiunile pentru reducerea accidentelor rutiere prin combaterea principalelor cauze generatoare. Activitațile…

- Un barbat internat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a murit, dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unitatii medicale.IPJ Arges anunta ca a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul.Oficial de la IPJ Arges In urma informatiilor aparute in spatiul public,…