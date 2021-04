Fostul mare fotbalist german Christoph Metzelder a fost condamnat in orasul Dusseldorf la 10 luni de inchisoare cu suspendare, pentru difuzarea de imagini pornografice cu minori. El a pledat vinovat la acuzatia care i-a fost adusa, transmite AFP, potrivit Agerpres. Metzelder a recunoscut joi, in prima zi a procesului, ca le-a trimis pe WhatsApp in 2019 imagini pornografice cu minore mai multor femei, printre care fosta sa prietena, cea care l-a denuntat. Initial, procesul urma sa dureze pana la inceputul lui mai, insa marturisirile facute de Metzelder au deschis calea catre aceasta condamnare…