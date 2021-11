Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al SRI Dambovita, Alexandru Oprea, anunta ca a trecut de la PSD la partidului lui Liviu Dragnea, APP. Oprea a devenit presedinte interimar APP Dambovita. „Alexandru Oprea este jurist, doctor in Management si a fost Presedinte al Consiliului Judetean Dambovita”, anunta APP pe pagina oficiala…

- Liviu Dragnea i-a indemnat pe romani sa semneze si sa distribuie pe Facebook petitia pentru salvarea Romaniei initiata de noul sau partid Alianta Pentru Patrie. In fotografia de promovare pentru aceasta petitie apare un slogan care contine o cacofonie si anume „sa le aratam ca poporul roman nu pleaca…

- Fosta atleta Monica Iagar a devenit membra a Alianței Pentru Patrie, noul partid politic girat de Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a partidului, unde fosta sportiva apare intr-o fotografie alaturi de fostul ministru Liviu Pop, coordonatorul APP București. „Monica Iagar…

- Purtatorul de cuvant al USR, deputatul Ionuț Moșteanu, se arata dezgustat de atacul lansat de președintele Klaus Iohannis impotriva partidului pe care il reprezinta. Iohannis a etichetat USR drept „crizatori”, care au vrut „sa arate cat de importanți sunt, dar au sfarșit prin a se vedea cat de neimportanți…

- Miza revizuiri ar fi eliminarea interdicției de a candida și a fi ales. De altfel, liderul PSD a declarat, in urma cu aproape o luna, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca discuta cu avocatul sau posibilitatea unei actiuni in instanta."Unii spun ca eu nu am voie sa ocup vreo functie intr-un partid.…

- Intrebat de moderatoarea Anca Alexandrescu daca este de parere ca cel la care face trimitere Ludovic Orban ar fi Lucian Pahonțu, Dorin Iacob a afirmat ca "99,99999% la el se se refera."Vorbim despre puterea acestui om, care nu se manifesta așa cum ar trebui sa se manifeste intr-un stat de drept. Puterea…

- Naistul Nicolae Voiculeț, membru AUR, a publicat pe Facebook o imagine in care promoveaza partidul Alianța pentru Patrie, formațiune inființata la inițiativa lui Codrin Ștefanescu și sprijinita de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a informat Digi24 . Nicolae Voiculeț s-a remarcat prin mesaje in care…

- ​Fostul lider al PSD Liviu Dragnea anunta ca patru „oameni obisnuiti” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, unul dintre apropiatii sai, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianta pentru Patrie. „Nu este un partid nationalist, nu…