Fost șef SPP, umilit la ANRE Fostul adjunct al SPP, generalul-locotenent cu trei stele Gabriel Crețu, trecut in rezerva la sfarșitul anului trecut dupa scandalul clinicii de la Racari-Dambovița unde se consuma ceaiul Ayahuasca, a suferit in ultima perioada doua umilințe incredibile. Dupa ce a fost trecut in rezerva, Gabriel Crețu a ajuns consilierul edilului de la Sectorul 5, Cristian Popescu-Piedone, și, ulterior, numit director la societatea Economat subordonata Primariei. Numai ca aici a avut un mandat pe o perioada determinata și a fost trimis la plimbare de catre Piedone. Intre timp, acesta s-a reorientat catre Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

