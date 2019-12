Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat, in prima instanta pe Barbulescu Adrian, studentul care a amenintat-o pe Emilia Sercan, la un an de inchisoare cu amanarea executarii. Decizia a fost data in baza unui acord de recunoastere a vinovatiei si poate fi contestata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.

- Un barbat din Pascani a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de evaziune fiscala. Alexandru Voroneanu a mai fost condamnat si in 2013, la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, acea pedeapsa fiindu-i revocata. Condamnarea la puscarie este definitiva…

- Procurorii ieseni nu se impaca cu gandul achitarii secretarei de la Primaria orasului Targu Frumos, cea care l-a salvat de la demitere pe seful condamnat penal. Nemultumiti de decizia luata de prima instanta, cei de la Parchetul de pe langa Tribunal au formulat apel, iar procesul Feliciei Spulber urmeaza…

- AREST… Trimis dupa gratii in arest preventiv dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa-si violeze propria nepoata, Costel Badarau a sperat ca va fi lasat acasa. Condamnat deja in prima instanta, acesta si-a primit, zilele trecute, pedeapsa definitiva. Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea acestuia la…