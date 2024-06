Fostul sef al Sectiei Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central ”Dr. Carol Davila” din Bucuresti Alexandru Savulescu a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei pentru 29 de fapte de luare de mita, dupa ce a primit bani, bijuterii si alte produse pentru a realiza interventii chirurgicale […] The post Fost șef de secție de la Spitalul Militar a recunoscut la DNA ca a luat mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .