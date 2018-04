Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Pitesti a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat fosta iubita cu un film compromitator. Politia i-a organizat un flagrant si l-a prins in timp ce o talharea pe fata. Decizia Judecatoriei Pitesti poate fi atacata cu apel.

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Paul Iova, cunoscut drept „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare, in timp ce Ioan Sava, zis „Casuta” s-a ales cu trei ani si sase luni de detentie. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti…

- Unul dintre candidatii la postul de adjunct de sef de post din comuna gorjeana Cruset a fost condamnat in trecut la inchisoare cu suspedare. Candidatul respectiv a fost politist in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, pana in august ...

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Pe numele lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a lui Vasile Pogacean, om de afaceri, si a lui Ioan Bene, om de afaceri, au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Primii doi au fost dusi in cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, la Penitenciarul Gherla,…