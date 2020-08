Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Pitești, și procurorii D.I.I.C.O.T. au ridicat 85.000 de tigarete de contrabanda in urma a 12 percheziții efectuate, astazi, la persoane banuite de contrabanda cu tigari. La data de 30 iulie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- CFR Cluj, echipa aflata in deriva timp de o saptamana dupa ce antrenorul Dan Petrescu a fost confirmat cu coronavirus, iar 23 de fotbaliști au testați fals-pozitiv, a invins FC Botoșani, scor 1-0, marți seara, in etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1, și depinde in continuare de propriile rezultate pentru…

- In perioada 20 – 24 iulie curent, au fost destructurate, cinci grupari criminale specializate in comercializarea drogurilor. In rezultatul activitaților speciale desfașurate de catre ofițerii de investigație și acumularii probelor, au fost identificate mai multe persoane, locuitori ai municipiului Chișinau,…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu Garda de intervenție Sebeș, continua intervenția de cautare/scufundare pentru gasirea persoanei disparute in lacul Oașa, au anunțat, marți, reprezentanții ISU. Va reamintim ca, acum cateva zile, ISU Alba a fost solicitat, prin apel la 112, sa intervina,…

- Presedintia comunica ca deputatul Stefan Gatcan nu s-a aflat astazi in cladirea Presedintiei si ca afirmatiile precum ca acesta a fost sechestrat la Presecintie sunt „un fals au afirmat deputatii care au organizat show-ul din fata institutiei”.

- Liberalii vor prezenta astazi programul de relansare economica. Liderul PSD Marcel Ciolacu iese la atac, acuzand Guvernul Orban ca a preluat mai multe idei din programul de guvernare al PSD. „Va putea oare Klaus Iohannis sa inghita toate astea, demn ca un pelican, și sa le prezinte drept marețe invenții…

- S-a dat drumul aspiratorului de vedete in an electoral. Liderul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, a declarat ca interpretul de muzica populara Ionuț Dolanescu s-a inscris in partid, potrivit site-ulului stiripesurse.ro. „Ionut Dolanescu intotdeauna a fost un om de stanga. Este dambovitean si s-a alaturat…

- Liderul deputatilor PSD i-a spus premierului ca Romania in ultimele zile "a aratat ca o tara neguvernata". "Zilele prostiei, cum au ramas in mentalul colectiv, au pus in pericol sanatatea oamenilor. Oamenii nu se pot astepta de la nimic de la dvs, nu ii aparati, nu sunteti in stare sa-i sprijiniti…