Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte azi de catre o instanța din orașul Tianjin, scrie hotnews . Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite in valoare totala de 1,788 de…

- Fostul sef al conglomeratului financiar China Huarong a fost condamnat marti la pedeapsa capitala pentru "coruptie si bigamie", a anuntat justitia chineza, transmit AFP si Xinhua potrivit Agerpres. Lai Xiaomin a fost gasit vinovat de incasarea unor comisioane ilegale in valoare de 215 milioane de…

- Fostul președinte al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte marți de catre o instanța din orașul Tianjin, relateaza Reuters și Bloomberg.Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite în…

- Presedintele chinez Xi Jinping a dat asigurari joi la deschiderea summitului Forumului Economic Asia-Pacific (APEC) ca tara sa va sustine deschiderea economica globala, avertizand impotriva protectionismului, relateaza AFP. "Deschiderea este ceea ce face ca o tara sa avanseze, in timp…

- Intr-un context global dificil, dominat pandemia de COVID 19, care proiecteaza o serie de incertitudini economice și sociale, China a aprobat noul plan cincinal, pentru perioada 2021 – 2025 dar și Obiectivele de dezvoltare pentru urmatorii 15 ani. Cu ocazia Plenarei Consiliului de Stat, care a avut…

- Presedintele chinez Xi Jinping a marcat cu solemnitate vineri implinirea a 70 de ani de la intrarea Chinei in Razboiul din Coreea (1950-1953), ocazie pentru el de a celebra o "victorie" impotriva SUA, dar si de a atrage atentia ca tara sa nu va permite sa ii fie subminate suveranitatea si securitatea,…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au aprobat vanzarea catre Taiwan a 135 de rachete defensive de coasta Slam-ER, care au o raza de actiune suficienta pentru a atinge China, pentru o valoare estimata la un miliard de dolari, noteaza AFP. China le-a cerut americanilor sa nu aprobe vanzarea de rachete…

- Toata omenirea a stat cu ochii pe China dupa declanșarea pandemiei de coronavirus. Dar, dupa ce virusul s-a extins in Europa și SUA, China a ieșit din prim planul agendei zilnice internaționale. In timp ce statele lumii se luptau cu epidemia de COVID 19, China a pus in mișcare un mecanism incredibil…