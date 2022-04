Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie incearca sa verifice informatii despre eventuala utilizare a armelor chimice in Ucraina de catre fortele ruse la Mariupol, un oras-port strategic aflat sub asediu de mai bine de o luna, a anuntat luni sefa diplomatiei de la Londra, Liz Truss, noteaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- UPDATE 3 Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac aerian al forțelor ruse asupra unui centru unde se ditribuie ajutoare din regiunea Donețk, anunța Sky News. Forțele ruse au lovit cu focuri de artilerie un punct de distribuire a ajutoarelor umanitare din regiunea Donețk, a declarat guvernatorul…

- ”Putin nu mai este forța care obișnuia sa fie” în trecut, pe masura ce devine tot mai izolat, a declarat ministrul britanic al apararii Ben Wallace, la Sky News. ”Președintele Putin nu mai este forța care obișnuia sa fie. Acum este un barbat într-o cușca pe…

- Razboiul de aici inceput de Rusia se apropie de finalul celei de-a patra saptamani. Analiștii militari sunt de parere ca in tot acest timp, rușii nu ar fi facut progrese majore, cu toate ca Rusia continua sa bombardeze principalele orașe ale Ucrainei. Insa un anunț șocant vine acum din Ucraina! Iata…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. Fii la curent cu…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus ca Marea Britanie…