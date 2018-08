Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile lui Liviu Dragnea privind tentativa de asasinat de la adresa sa a declansat un val de ironii pe internet. Pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton, acolo unde cei patru straini ar fi fost cazati, potrivit afirmatiilor liderului PSD, s-a facut mișto inca de marți seara.

- Conacul liderului PSD Liviu Dragnea, din Alexandria, a disparut subit din declarația de avere. Asta susțin jurnaliștii Realitatea TV, care au analizat declarațiile de avere depuse de șeful Camerei Deputaților in ultimii ani."In cursul anului 2015, in declarația de avere a baronului de Teleorman…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reactionat pe Facebook la declaratiile ministrului Agriculturii Petre Daea, care a asociat incinerarea porcilor de la Tulcea cu Holocaustul. Ulterior, Daea si-a cerut scuze pentru declaratiile sale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni, cu referire la declaratiile Cristinei Tarcea in legatura cu revocarea Laurei Kovesi de la sefia DNA, ca presedintele Instantei supreme i-ar fi transmis, indirect, ca ar fi trebuit sa taca si sa mearga mai departe. Tudorel Toader a fost…

- Plenul CSM a decis, in ședința de joi, amanarea dezbaterilor privind cererea a peste o mie de magistrați de aparare a independenței ca urmare a declarațiilor facute in cadrul mitingului PSD de sambata și a afirmațiilor lui Liviu Dragnea referitoare la procurorii DIICOT. Amanarea a…

- Plenul CSM va dezbate, la ședința de joi, cererea Forumului Judecatorilor de aparare a independenței sistemului judiciar ca urmare a declarațiilor referitoare la justiție facute in cadrul mitingului PSD de sambata, dar și la afirmațiile facute de Liviu Dragnea, intr-0 emisiune televizata, in legatura…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va depune doua sesizari la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in urma declaratiilor din ultimele zile la adresa magistratilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Guvernul ar trebui sa isi motiveze bine masurile cu privire la scaderea taxelor si impozitelor, declaratiile fiind facute in contextul in care Liviu Dragnea a anuntat ca PSD va continua aceasta politica pana in 2020. Presedintele Klaus Iohannis…