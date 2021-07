RBT Taxi Constanta SRL a intrat in faliment!

Asociat unic al firmei este Sorin Robert Coada, pe care il mai gasim in Robaria SRL, Robaria Spedition SRL, Zu Vermieten SRL si in GSI Smart Spedition SRL, toate cu sediul in Constanta. Sorin Robert Coada este reprezentantul Camerei Taximetristilor din Constanta. Societatea comerciala RBT Taxi Constanta SRL a intrat… [citeste mai departe]