Horia Grigorescu a vorbit, marti seara, la alegerile din cadrul filialei Sector 4 a PNL despre mandatul sau la Posta Romana. ”Vreau sa va spun ca, in momentul in care am patruns in acea companie, era profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie, dupa un an si sase luni, cat am fost parte din acea companie, ca azi vorbim de o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am facut, prin daruirea si dedicarea zi de zi. Asta trebuie sa facem in tot ce inseamna conducerea si viata partidului nostru”, a declarat Horia Grigorescu.…