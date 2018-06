Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, a declarat luni ca i s-a refuzat autorizatia electronica de intrare in Statele Unite, pentru ca a mers in Iran unde a participat la negocierea acordului nuclear, relateaza AFP."Este o decizie putin meschina", a declarat Javier Solana intr-un…

- Principalul consilier economic al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut, duminica, ca disputa comerciala dintre Statele Unite si aliatii lor ar putea avea consecinte asupra economiei americane, relateaza France Presse, citeaza economica.net.

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters."Premierul a declarat in luna…

- Peste un milion de persoane au dobandit cetatenia ungara incepand din 2011 datorita unui proces de naturalizare accelerat implementat de Guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Interna al Statelor Unite citat de Washington Post, "aproximativ 700…

- In doi ani, opinia tinerilor arabi asupra Statelor Unite ale Americii s-a schimbat aproape complet, iar acum 57% dintre ei o considera un adversar, in timp ce doar 35% o vad ca pe un aliat. In 2016, procentele erau exact invers, 63% din tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani, considerau Statele…

- Marathon Petroleum a anuntat astazi ca va achizitiona rivalul Andeavor pentru 23 de miliarde de dolari, pentru a construi co companie care va depasi Valero Energy si va avea cea mai mare capacitate de refinare din Statele Unite, potrivit Bloomberg. Tranzactia va fi atat in cash cat si in…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Inalta politica de la București e mai splitata decat oricand. Ocarați de președinte, premierul Dancila și președintele PSD și al Camerei Deputaților, Dragnea se afla intr-o vizita oficiala la Ierusalim. Raspunzand invitației premierului Netanyahu. In timp ce Klaus Iohannis,…

- Miscarea civica Initiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii suspendarea vizei si aplicarea interdictiei de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea. Cerea a fost facuta in baza Decretului 7.750 din 12 ianuarie 2014, par. (1) lit. (c), par. 3,…