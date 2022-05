Fost şef al IPJ Mehedinţi, achitat pentru abuz în serviciu Magistratii de la Judecatoria Drobeta Turnu Severin au dispus achitarea unui comisar-sef de politie, sef al IPJ Mehedinti la data faptelor, deferit justitiei pentru abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului. Anchetatorii au sustinut ca inculpatul ar fi incercat sa ascunda o infractiune de furt calificat comisa chiar in sediul IPJ Mehedinti. Hotararea instantei nu este definitiva si a fost atacata cu apel de procurori. Procurorii anuntau, in martie 2021, trimiterea in judecata a unui comisar-sef de politie, imputernicit sef al IPJ Mehedinti la data faptelor. Politistul a fost acuzat de abuz… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

