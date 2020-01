Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Bodu, fost sef al ANAF in perioada 2005-2007, a sustinut intr-o conferinta de specialitate ca el a dorit sa inceapa digitalizarea Fiscului. In acea perioada, spune el, incasarile mergeau bine, iar cand a dorit sa faca digitalizarea, premierul...

- Premierul britanic Boris Johnson isi prezinta joi programul de guvernare, citit de regina Elisabeta a II-a in fata Parlamentului. Este un document axat pe doua mari prioritati: realizarea Brexitului si finantarea serviciului public de sanatate, transmite Reuters.

- Majorarea oarba a tarifelor, doar pune pe umerii consumatorilor achitarea unor costuri suplimentare determinate nu atat de raționamentul economic, cat de ineficiența sistemului existent, scrie pe blogul sau economistul IDIS Viitorul, Veaceslva Ionița.

- Uniunea Salvati Romania (USR) considera ca preventia trebuie sa devina o componenta strategica a sistemului public de sanatate, astfel incat Romania sa nu mai fie pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea din cauze tratabile. USR atrage atentia ca in ultimul raport al Comisiei…

- Anul 2018 a fost cel mai bun sectorul agricol local, valoarea productiei agricole depasind pentru prima data in istorie 86 de miliarde de dolari, conform datelor de la Institutul National de Statistica (INS) si Ministerul Agriculturii, scrie zf.ro.Productiile de grau, de porumb, orz, floarea soarelui…

- Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii vacrește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi mai…