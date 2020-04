Fost șef al Direcției pentru Agricultură Gorj, sub control judiciar Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, menținerea controlului judiciar fața de fostul director executiv al Direcției pentru Agricultura Județeana Gorj. Barbatul este acuzat de comiterea infractiunilor de luare de mita si fals in declaratii, ambele in forma continuata. In toamna anului trecut, inculpatul a fost condmanat la 3 ani și o luna de inchisoare. Procurorii DNA din Craiova anuntau, in vara anului trecut, trimiterea in judecata a directorului executiv al Direcției pentru Agricultura Județeana Gorj. Acesta a fost acuzat de comiterea infractiunilor de luare de mita si fals… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

