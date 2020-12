Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Busu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei si fost presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, anunța agerpres .Potrivit unui comunicat al Parchetului,…

- Institutia purtatorului de cuvant din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus la data de 13.11.2020 trimiterea in…

- Procurorii au trimis in judecata o persoana acuzata ca, in perioada in care se afla in pușcarie, și-a atribuit in mod fals realizarea unei lucrari științifice pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Potrivit unor surse juridice consultate este vorba de George Copos. „La data de 29.09.2014 inculpatul,…

- Omul de afaceri George Copos a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea, in stare de recidiva, a infractiunii de instigare la abuz in serviciu in participatie improprie, fiind acuzat ca a plagiat o carte pe vremea cand era detinut la…

- Omul de afaceri George Copos a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru instigare la abuz in serviciu in participatie improprie. El este acuzat ca a plagiat o carte pe vremea cand era detinut la Penitenciarul Rahova, pentru a beneficia de o reducere…

- Instanța de judecata de la Moscova a purces la examinarea dovezilor prezentate de partea acuzarii pe marginea dosarului penal privind spionajul, deschis pe numele fostului membru al Consiliului de Administrație al Inter RAO Carina Țurcan, a comunicat pentru Interfax avocatul ei, șeful Asociației avocaților…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ in cazul unui fost functionar in Ministerul Economiei, in prezent secretar general adjunct in cadrul Ministerului Transporturilor, si a sesizat organele de urmarire penala referitor la un…

- Dosarul penal pe numele cetațeanului Republicii Moldova și fostului membru al Consiliului de Administrație al Inter RAO Carina Țurcan, acuzata de spionaj, a ajuns in Instanța de judecata orașeneasca Moscova și va fi programat pentru audieri in timpul apropiat. Procesul de judecata in cazul Țurcan va…