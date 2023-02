Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor Horatiu Cosma acuza ca „Licitatia pentru 12 trenuri cu hidrogen a fost anulata. Rezultatul: Sorin Grindeanu rateaza inca un jalon PNRR si pune in pericol intreg programul european de 30 de miliarde de euro. Autoritatea pentru Reforma Feroviara ARF…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a propus, ca tema de reflectie, in sedinta comuna a Comisiilor juridice din Senatul Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova, ca alegerea parlamentarilor in cele doua tari sa nu fie incompatibila.„Parlamentar pe ambele maluri ale Prutului. Astazi am propus o tema de…

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de executie in urmatorii 4 ani, iar pretul trece de 400 de milioane E. De remarcat ca Moldova a ramas, din nou, pe dinafara: nici macar o arena noua in regiunea din estul…

- Returul Diviziei A1 la volei feminin debuteaza in acest weekend, iar SCMU Craiova este pregatita sa-si reia activitatea in campionatul intern. Sambata, 14 ianuarie, de la ora 17.00, trupa lui Marius Macicasan va avea un meci extrem de complicat pe terenul vicecampioanei Targoviste. Partida va conta…

- In anul școlar 2021 – 2022, sportivii de la LPS Baia Mare au participat la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale Școlare, obținand urmatoarele rezultate: Catedra de ATLETISM: C.N.Aruncari lungi Sen. Tin. Jun 1– Craiova – 2 sportivi. C.N.Juniori 2 – Bucuresti – 5 sportivi. C.N.Juniori 1 –…

- Universitatea Craiova nu a avut prea mult timp la dispozitie ca sa-si „linga ranile“ dupa meciul cu FCU si se pregateste sa sustina meciul din etapa a 3-a din Grupa D a Cupei Romaniei. Alb-albastrii o intalnesc miercuri, de la ora 17.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, pe FC Arges. Disputa din Trivale…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat luni, 5 decembrie, ca incepand cu ora 16.00, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul PTF Borș II – Pravat, judetul Arges.Transportul se deruleaza pe ruta:PTF Borș II – Autostrada A3 – DN 19 – Oradea…

- Comunicat de presa 2022 a fost pentru Clinica Dentara Victoria un an dedicat dezvoltarii și inovațiilor. Grupul și-a dublat numarul de clinici fața de 2021, adaugand clinici noi in București, Craiova și Targoviște, alaturi de cele prezente in Pitești, Ramnicu Valcea, și Slatina. Astfel, Grupul a ajuns…