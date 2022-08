Stiri pe aceeasi tema

- A fost mobilizare generala, marți seara, pe malul marii pentru salvarea unui pui de delfin, eșuat in stațiunea Mamaia. Mamiferul s-a apropiat de mal si risca in orice moment sa moara. Cațiva turiști aflați pe plaja i-au anunțat pe salvamari si impreuna au incercat sa impinga delfinul catre larg. Intre…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger este de parere ca situatia geopolitica din prezent impune o „flexibilitate de tip nixonian” atat pentru a dezamorsa conflictele dintre SUA si China, cat si cele dintre Rusia si restul Europei, relateaza Bloomberg.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Un al treilea cetațean american este ținut captiv de separatiștii pro-Rusia din Ucraina, transmite presa internaționala, care ii citeaza in acest sens pe prietenii și pe membrii familiei acestuia. Este vorba despre Suedi Murekezi (foto principala), in varsta de 35 de ani. Suedi Murekezi ar fi fost arestat…

- Prima inregistrare video pe timp de zi cu sistemele HIMARS primite de ucraineni din partea SUA a aparut pe platformele social media. Imaginile arata cum militarii Kievului s-au oprit in mijlocul șoselei pentru a trage cu acestea. Inregistrarea a fost distribuita de administratorii contului Ukraine Weapons…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…

- Rusia a anuntat, joi, ca a oprit un aflux de ”mercenari” straini care vor sa lupte alaturi de armata Kievului in Ucraina, dupa ce le-a provocat ”pierderi grele” in ultimele saptamani, relateaza AFP. ”De la inceputul lui mai, afluxul de mercenari straini in Ucraina care vor sa ia parte la ostilitati…

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…