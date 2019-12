Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Dorinei Tanta Poanta, la data faptei rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, pentru frauda cu fonduri europene.



Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in cursul anului 2011, in cadrul derularii proiectului "BRING IT - Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere - FPC pentru calificarea de operator introducere, validare si prelucrare de date", Dorina Tanta Poanta, in calitate de responsabil de proiect, ar fi pus… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

