- Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 24 de migranti ascunsi intr-un TIR inmatriculat in Turcia, care transporta mobila. Multi dintre acestia erau deshidratati, iar unul a fost transportat cu ambulanta la spital. ”In data de 01.07.2024, in jurul orei 08.30, in Punctul…

- Un barbat de 29 de ani a fost reținut de polițiști dupa o șicanare in trafic. Aceasta nu i-a permis unui alt șofer sa il depașeasca și s-a pus de-a latul intr-o intersecție blocand ambele sensuri de mers. De asemenea, polițiștii au constatat ca barbatul consumase și alcool inainte de a se urca la volan…

- Un tanar de 23 de ani din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și abuz de incredere. Ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. In data de 17 iunie, in urma unei…

- La data de 30 aprilie a.c. in jurul orelor 01:30, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș, au interceptat in trafic, pe Autostrada A3, pe tronsonul Nadașelu-Campia Turzii o autoutilitara…

- Reținut de polițiști, dupa ce a fost depistat in trafic, in timp ce conducea sub influența alcoolului și a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Luni, 29 aprilie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului…

- Cinci polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost obligați sa presteze cate 30 de zile de munca in folosul comunitații. Aceștia au fost anchetați in cadrul unui dosar de fals și inșelaciune. Potrivit acuzațiilor, au decontat banii aferenți voucherelor de vacanța folosind documente…

- Joi, 25 aprilie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau au dispun reținerea pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de un barbat de 37 de ani, din municipiul…

- Miercuri, 17 aprilie, in urma materialului probator administrat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, instanta a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, respectiv masura controlului judiciar, pentru…