Fost procuror prins cu bani falși în piață la Iași. Scosese 40 de lei din buzunar Potrivit IPJ Buzau, barbatul de 44 de ani din Dolj a fost prins, marti, intr-o piata din Iasi, imediat dupa ce plasase patru bancnote de 10 lei, susceptibile a fi contrafacute. In urma controlului corporal, asupra sa au mai fost gasite alte 140 de bancnote de 10 lei si 15 bancnote de 50 lei, de asemenea false. Oamenii legii aveau informatii despre barbat ca are preocupari in ceea ce priveste falsificarea de bancnota autohtona, bancnote de 50 si 10 lei, si plasarea banilor &i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror se face vinovat de savarsirea a 29 de infractiuni de inselaciune, inselaciune in forma continuata, delapidare in forma continuata, fals in inscrisuri, abuz de incredere, abuz in serviciu si fals in declaratii in forma continuata, stabilindu-se o paguba de 1,7 milioane de euro. Mihai…

- Romanii au decis! Peste doua saptamani vom vedea o finala a luptei pentru Cotroceni intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Cele mai multe voturi primite de Viorica Dancila (date BEC, ora 7,30) Dolj -99080 Arges - 81709 Olt - 74941 Prahova - 74731 Teleorman - 72006 Iasi - 67885 Dambovita - 67711 Constanta…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 09:00, în Municipiul Bucuresti precum si judetele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi si Vaslui se va semnala, local, ceata, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri si, izolat, sub 50…

- Un inspector de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dolj a fost prins în flagrant când primea 500 de lei de la administratorul a doua firme, caruia i-ar fi cerut, în total, 1.

- • Situatie “aparte” la Iasi • O tanara a sunat la 112 pentru a-i anunta pe politisti ca sotul ei s-a urcat baut la volan si a plecat sa se plimbe in oras • Oamenii legii au plecat imediat in cautarea barbatului si au reusit sa-l opreasca la timp inainte de a provoca o nenorocire [...]

- La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 59 de perchezitii la sediul social…

- Cadrele medicale revin in țara, atrase de salariile marite. Cat caștiga un asistent debutant Dupa un exod care ne-a dat fiori, cel al zecilor de mii de asistenti care au plecat sa profeseze in strainatate, lucrurile se reintorc pe fagasul normal. Cadrele sanitare revin în ţară, în…

- 33 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si trei decese s-au inregistrat in perioada 3 iunie - 12 septembrie, anunța Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Cele trei decese s-au inregistrat in judetele…