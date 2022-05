Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in considerare alocarea de ajutor militar suplimentar Republicii Moldova, a anunțat, miercuri, presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o vizita la Chisinau, relateaza Reuters. Uniunea Europeana analizeaza modul in care poate oferi mai mult ajutor militar Republicii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca fortele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni și le-a cerut sud-coreenilor arme pentru a se apara de invadatorii ruși, transmite Reuters. Intr-un discurs transmis prin legatura video in parlamentul de la Seul, Zelenski a cerut…

- U.S. Secretary of State Antony Blinken will join a rare summit of Arab and Israeli nations held in Israel on Monday, seeking to reassure Middle Eastern allies over a looming Iran nuclear deal and to garner stronger support for Ukraine, according to Reuters. Blinken, who is on a three-nation Middle East…

- Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost ranite, au anuntat duminica pompierii, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est. Operatiunile de salvare sunt inca in…

- Daca ar fi sa aiba loc un al Treilea Razboi Mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agentia de presa RIA, conform Reuters. Lavrov a mai precizat ca Rusia, care a lansat o asa-zisa operatiune militara speciala…

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat stare de urgența, potrivit agenției de presa Reuters, transmite BBC. Gitanas Nauseda spune ca intenționeaza sa trimita armata sa apere granițele ca raspuns la „posibilele tulburari și provocari din cauza forțelor militare mari adunate in Rusia și Belarus”.…

- Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut, luni, o evaluare a practicilor bancare ale Elvetiei si posibila includere a tarii pe lista neagra de bani murdari a UE, dupa aparitia unor documente legate de practicile de afaceri ale Credit Suisse, transmite Reuters. Presa a publicat luni…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…