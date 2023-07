Procurorul Republicii Ciuvașia, Andrei Fomin, fost procuror al Crimeei, a murit in timp ce inota in raul Volga, in cadrul unei competiții, relateaza publicația rusa independenta Meduza, citand serviciul de presa al Procurorului general al Rusiei. Fomin, in varsta de 57 de ani, a murit in 1 iulie, in timpul competiției de inot „Chebswim-2023” de […] The post Fost procuror al Crimeei s-a inecat in raul Volga. Mai avea 150 de metri pana la mal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .