Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa respinga apelurile formulate in dosarul in care primarul din Sadova in mandatul 2008-2012 a fost acuzat de abuz in serviciu. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei administratorul unei societati comerciale si contabila comunei Sadova. In mai 2018, fostul edil a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Ceilalti doi inculpati au primit pedepse de trei, respectiv doi ani de inchisoare, tot cu suspendare. In urma hotararii Curtii de Apel Craiova, care este definitiva, inculpatii raman cu pedepsele stabilite de instanta in mai…