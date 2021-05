Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au anuntat, ieri, trimiterea in judecata a unui executor judecatoresc. Acesta este acuzat ca ar fi prejudiciat Complexul Energetic Oltenia(CEO) cu aproape 1,5 milioane de lei. Este al doilea dosar in care executorul a fost deferit justitiei de procurorii DNA din Craiova. In primul dosar,…

- „In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 286/VIII/3 din 8 aprilie 2021 , ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul BODOG FLORIAN DOREL,…

- Fostul ministru PSD al Sanatatii Florian Bodog este urmarit penal de DNA in dosarul in care este suspectat de mai multe infractiuni de abuz in serviciu, fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus…

- DNA a anuntat joi ca solicita din nou ridicarea imunitatii penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog. Senatorul este acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual si fals in inscrisuri. El si-a angajat o consiliera, pe cand era ministru, care a primit salariu fara sa fi venit o zi la munca timp de…

- Primarul Eugen Bușcoi din Zagra este suparat foc pe angajații de la Supercom. Edilul afirma ca are probleme cu ei inca de anul trecut, de cand a fost instalat in funcție. „Ar trebui educați și cei care colecteaza gunoaiele”, afirma acesta. Nicolae Eugen Bușcoi, primarul comunei Zagra și fiul fostului…