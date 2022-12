Fost primar, greu de judecat pentru fapte de corupţie Judecatoria Caracal a dispus, pentru zecea oara in utimii 5 ani, suspendarea judecatii in dosarul in care un fost primar din comuna Deveselu, Olt, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. De fiecare data, judecarea dosarului a fost suspendata pana cand starea de sanatate a inculpatului ii permite sa se prezinte in fata instantei. Fostul edil a fost deferit justitiei in 2016, iar de atunci dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Caracal. Procurorii olteni anuntau, in aprilie 2016, trimiterea in judecata a doua persoane acuzate de abuz in serviciu . Este vorba de edilul comunei Deveselu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

