Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Percea, fost primar al localitatii Ciclova Romana, judetul Caras-Severin, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri…

- Primarul comunei Rosiori, Kelemen Zoltan, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de alte patru persoane fizice, dupa ce ar fi incercat sa obtina ilegal fonduri europene in valoare de peste 100.000 de euro, potrivit Agerpres. Astfel, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Primarul unei comune din judetul Maramures a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj Biroul teritorial Baia Mare au dispus trimiterea in judecata,…

- Doi administratori ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi solicitat si obtinut pe nedrept fonduri europene nerambursabile in suma de peste 6,2 milioane de lei pentru achizitia unui utilaj…

- Un prejudiciu calculat la peste 49 de milioane de lei Asta este ceea ce le imputa procurorii anticoruptie din Constanta administratorilor unei companii din oras, pe care ii acuza de evaziune fiscala.Directia Nationala Anticoruptie a informat astazi, oficial, despre trimiterea in judecata a celor doi…

- Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Timisoara au trimis in judecata, in stare de libertate si sub control judiciar, 12 inculpati (crescatori de ovine, medici veterinari, ingineri zootehnisti), pentru incercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie, prin folosirea de certificate falsificate…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui om de afaceri, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea credinta de documente ori…

- Procurorii DNA au trimis in judecata mai multe persoane, intr-un dosar in care este anchetat si primarul comunei Scheia din judetul Suceava, Vasile Andriciuc. Alesul local este acuzat ca ar fi ajutat o firma sa obtina pe nedrept 500.000 de lei din fonduri europene.