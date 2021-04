Stiri pe aceeasi tema

- Despre programul ”Citește-mi 100 de povești” am mai avut ocazia sa scriem, atunci cand v-am relatat despre acțiunile de la Gradinița nr. 9 și de la Gradinița ”Iulia Hasdeu”, ambele din Campina. ”Citește-mi 100 de povești” este un program național inițiat de Asociația Ovidiu.ro și al carui principal…

- "Ca sa poata visa, copiii au nevoie sa auda povești", aceasta este deviza sub care Asociația Ovidiu.RO a lansat Programul național "Citește-mi 100 de povești" pentru incurajarea lecturii in familie și la gradinița. Peste 1.000 de gradinițe din țara s-au inscris in acest program, printre ele numarandu-se,…

- N. Dumitrescu Realizata in parteneriat cu ministerele Educației și Culturii, in campania naționala ”Citește-mi 100 de povești” s-au inscris și instituții de invațamant din Prahova. Este vorba de fapt despre gradinițe, cele mai multe – 14- fiind din Ploiești, din Campina fiind doua și cate o instituție…