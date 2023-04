Fost primar, condamnat pentru că a mituit profesori să rescrie tezele la Evaluarea Națională ale fiului său Un fost primar din județul Suceava a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi a mituit doi profesori sa rescrie tezele la Evaluarea Naționala ale fiului sau. El este acuzat de dare de mita și cumparare de influența, intr-un dosar in care sunt anchetați și doi profesori, de romana și matematica. Dascalii ar fi rescris tezelele elevului dupa finalizarea examenului, spun anchetatorii, citați de Botoșaneanul. Fiul fostului primar din Salcea a susținut Evaluarea Naționala in 2016. S-a prezentat la examen și a scris ce și cat a știu. Dupa terminarea probelor, doi profesori… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un fost registrator șef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara(OCPI) Dolj la data faptelor. Inițial, la Tribunalul Dolj, inculpata a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare. Inculpata a fost acuzata…

- Un fost primar din județul Suceava a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi fraudat lucrarile fiului sau la Evaluarea Naționala. Este acuzat de dare de mita și cumparare de influența, intr-un dosar in care sunt anchetați și doi profesori, de romana și matematica. Dascalii…

- Punct final in dosarul fraudei de la Evaluarea Naționala in care a fost implicat fiul fostului primar din Salcea, Ilie Lungu. O parte din fapte s-au prescris și toate cele trei persoane implicate in dosar au primit pedepse cu suspendare sub supraveghere, cu precizarea ca la prima instanța pedepsele…

- Ion Nita, un apropiat al lui Daniel Tudorache si cel care intermedia mita primita de fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la o pedeapsa rezultanta de 9 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de influenta.

- Tribunalul Ilfov a decis in cazul lui Radu Mazare! Fostul primar al Constanței a primit o contopire a celor doua pedepse definitive. Una dintre cele doua se ridica la pedeapsa de noua ani de inchisoare, in timp ce cealalta avea ca pedeapsa un timp de cinci ani de stat in arest. In acest fel, Radu Mazare…

- Tribunalul Ilfov a decis contopirea celor doua pedepse definitive primite de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, una de noua ani de inchisoare si alta de cinci ani de inchisoare, urmand ca acesta sa execute o pedeapsa de noua ani de inchisoare. Instanta a mai hotarat ca din aceasta condamnare…

- Emilia Ghinescu spune ca il va da in judecata pe Cristian C i oaca . Mama Elodiei Ghinescu vrea ca fostul polițist sa plateasca despagubirile in valoare de 380.000 de euro, impuse de judecatori. Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, celebra avocata disparuta subit, in august 2007, a vorbit, in interviul…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…