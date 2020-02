Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Carmen Eleonora Harau a votat miercuri impotriva guvernului Orban, contribuind astfel la succesul moțiunii de cenzura. Carmen Eleonora Harau, senatoare PNL de Hunedoara, a votat moțiunea de cenzura, starnind uralele social-democraților. ”Felicitari, doamna Harau, ati votat cu noi", i-au…

- Motiunea de cenzura a fost adoptata cu 261 de voturi "pentru" si 139 de voturi "impotriva". "A cazut cel mai dusmanos guvern fata de romani! Zero solutii pentru angajati, copii, pensionari. Austeritate pe toate planurile!", a scris Gabriela Firea pe Facebook, imediat dupa anuntul privind rezultatul…

- USR și PLUS acuza ”vechea clasa politica” de sacrificarea alegerii primarilor in doua tururi, prin votul dat moțiunii de cenzura. ”Partidele aparținand vechii clase politice au ales, din pacate, in numele romanilor”, spune o declarație postata pe paginile de Facebook ale celor doua partide. ”Votul de…

- Parlamentul Romaniei a adoptat moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR impotriva Guvernului Orban. Au fost 261 voturi „pentru”, cu multe peste numarul necesar de 233. Moțiunea de cenzura a fost adoptata de parlamentari cu 261 de voturi „pentru”. In favoarea moțiunii a votat și un senator PNL. Guvernului…

- Parlamentul dezbate și voteaza, miercuri, de la ora 12:00, moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR. Marcel Ciolacu a afirmat ca sunt „suficiente” voturi pentru aprobare, in timp ce Ludovic Orban a spus nu are șanse sa treaca, daca nu intervin repoziționari a unor „actori politici”. Anunțul a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in cazul in care va fi adoptata motiunea de cenzura, il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. "Da, si de data aceasta si data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele, intrebat…

- PSD are șanse bune sa rastoarne guvernul Ludovic Orban. Intrebarea aflata pe buzele parlamentarilor este daca PSD iși dorește sa deschida calea spre anticipate. Sunt mai multe 'combinatii' vehiculate in Parlament.Surse parlamentare au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca PSD si UDMR pot strange…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, la Interviurile Libertatea, ca este nevoie de interventia premierului Ludovic Orban si a presedintelui Klaus Iohannis pentru un acord privind anticipatele, sansele acestor alegeri fiind acum medii."Anticipatele se pot intampla doar cu un acord politic larg cu toate…