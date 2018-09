Fost preşedinte al Salvadorului, condamnat la închisoare Fostul sef de stat, care a comparut sub arest in fata unui tribunal din San Salvador, alaturi de sase colaboratori, va mai trebui sa execute inca opt ani de detentie, transmite AFP. Saca a fost condamnat pentru "deturnare de fonduri publice si spalare de bani", a precizat Parchetul General pe Twitter. Potrivit acestuia, este pentru prima data cand un sef de stat salvadorian este condamnat pentru infractiuni de coruptie. Fostul lider si-a recunoscut vinovatia cu scopul de a i se reduce pedeapsa maxima de la 25 la 10 ani. Alte condamnari in dosar



