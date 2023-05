Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa presupusul atac cu drone ce l-ar fi vizat și in spatele caruia, susține Rusia, ar fi Ucraina și SUA, Vladimir Putin a luat o decizie neașteptata. Ce a facut liderul de la Kremlin la nici 24 de ore de la incident. Ce decizie a luat Vladimir Putin dupa presupusul atac cu […] The post…

- Putin a participat la slujba de Paște din Biserica Ortodoxa rusa. Liderul de la Kremlin a stat intr-un loc discret noaptea trecuta in biserica, cu o lumanare roșie in mana și a fost surprins de mai multe ori cand se inchina in timpul slujbei de Inviere susținuta de patriarhul Kirill la Moscova.Patriarhul…

- Putin a participat la slujba de Paște din Biserica Ortodoxa rusa. Liderul de la Kremlin a stat intr-un loc discret noaptea trecuta in biserica, cu o lumanare roșie in mana și a fost surprins de mai multe ori cand se inchina in timpul slujbei de Inviere susținuta de patriarhul Kirill la Moscova.Patriarhul…

- Volodimir Zelenski a vorbit miercuri seara despre victoria Ucrainei și despre modul in care Rusia ar trebui sa fie infranta. Liderul ucrainean susține ca o reconstrucție totala a țarii sale ar trebui efectuata cu ajutorul banilor confiscați de la oligarhii ruși. Pe de alta parte, președintele a dezvaluit…

- Un mandat de arestare a fost emis pe numele lui Vladimir Putin. Decizia a fost luata ieri de Curtea Penala Internationala. Astfel, Vladimir Putin este oficial suspectat de crime de razboi comise in Ucraina si deportarea copiilor si adultilor din țara cotropita de Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- Alexander Lukașenko, liderul belarus, contrazice Moscova și spune ca Ucraina nu va agrava situația din Transnistria, așa cum afirmase Ministerul Apararii din Rusia. "Nu cred ca vor innebuni", este de parere liderul de la Minsk.

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…