Președintele Maia Sandu considera ca in actuala perioada dificila, cand Moldova se confrunta cu o criza energetica și alte provocari legate de razboiul din Ucraina, "este important ca economia sa supraviețuiasca și sa se dezvolte".

Tiraspolul se arata din ce in ce mai ingrijorat de presupusa militarizare a R. Moldova.

Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o "redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters.

Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica (ANRE) a publicat hotararea privind probarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.

Pretul gazului importat in primele trei luni ale anului a atins un nivel istoric, cotatiile fiind inflamate chiar inainte de declansarea razboiului cu Ucraina, pe 24 februarie.

Economia rusa se va contracta cu 7,8% - 8,8% in 2022, a anunțat miercuri Ministerul Dezvoltarii Economice al țarii, citați de AFP. Rusia anunța ca PIB-ul sau ar urma sa scada intre 7,8% și 8,8% in 2022.

Banca Naționala a Moldovei prognozeaza o rata a inflației in trimestrul trei al acestui an de 31 la suta.

Igor Dodon nu se mai ascunde și, practic, o spune deschis ca apara interesele Kremlinului in R.Moldova. In timp ce intreaga lume condamna atrocitațile comise de militarii ruși in Ucraina, Dodon ii numește „prieteni" și „parteneri strategici".