- "Vineri va trebui depusa motiunea de cenzura. Demiterea Guvernului Orban pentru incompetența. E un guvern toxic care trebuie demis de urgența", a spus Alfred Simonis. Marcel Ciolacu a spus ca demersul nu vizeaza preluarea guvernarii, ci intenția guvernanților de a modifica legea electorala.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in cazul in care va fi adoptata motiunea de cenzura, il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. "Da, si de data aceasta si data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele, intrebat…

- PSD anunța ca a strans semnaturile pentru moțiunea de cenzura. Este posibil ca si pro Romania sa semneze. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca au fost stranse 115 semnaturi pentru a depune motiunea de cenzura, dupa asumarea…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este destul de sceptic in legatura cu anuntul PSD privind depunerea unei motiuni de cenzura. "Declaratii se fac la cald si toata lumea isi declara acceptarea sau dimpotriva. Asta cu motiunea, drept sa va spun, sunt destul de sceptic", a spus Iohannis la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina demersul Guvernului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Astazi, Guvernul a decis sa isi asume raspunderea pe modificarea legii alegerii primarilor, in speta se doreste revenirea la…