- Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat miercuri si va fi pus sub acuzare in cadrul unei anchete in care este suspectat ca si-a insusit 628 de milioane de dolari din fondul de stat malaezian pentru dezvoltare 1MDB, au anuntat autoritatile malaeziene, relateaza AFP. Comisia…

- Numarul furturilor de criptomonede de pe platformele de tranzactionare a crescut considerabil in prima jumatate a acestui an, la 761 de milioane de dolari, suma care este de trei ori mai mare fata de totalul anului 2017, potrivit unui raport realizat de firma de securitate cibernetica CipherTrace.

- Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a fost arestat marti, potrivit presei locale, care citeaza Comisia anticoruptie din aceasta tara, transmit agentiile internationale de presa. Najib Razak, care a condus guvernul malaezian intre 2009 si 2018, este acuzat de deturnarea a circa 4,5…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye "Let's Get It On" cand a compus hitul sau "Thinking Out Loud", iar compania care detine drepturile de autor asupra cantecului din 1973 ii cere despagubiri de 100 de milioane de dolari, potrivit bbc.com.

- Bunurile confiscate in cadrul anchetei privind deturnarea de fonduri vizandu-l pe fostul premier malaezian Najib Razak, inclusiv bijuterii si genti de lux, au fost estimate la 234 milioane de euro, a anuntat miercuri politia locala, citata de AFP. "Costul total al tuturor bunurilor, pretul…