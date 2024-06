Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs fara precedent, Mitica Dragomir a vorbit cu duritate despre realitatea zilelor noastre și despre statul paralel. Fostul președinte al LPF a pus mitralierele si pe Florian Coldea, dezvaluindu-i cele mai ascunse secrete.

- Dosarul Generalilor Coldea și Dumbrava de la DNA ar putea sa arunce in aer candidatura lui Mircea Geoana la prezidențiale. Secretarul adjunct al NATO este intr-o campanie agresiva pentru a obține conducerea Romania, dar nu se știe cine platește pentru ea. Surse apropiate de Mircea Geoana susțin ca banii…

- „Implicarea in mediul politic a procurorilor, serviciilor de informatii sau a instantelor s-a facut intotdeauna in mod partizan. Asa s-a ajuns ca un numar redus de persoane - ca Maior si Coldea, cum este doamna Kovesi si Livia Stanciu - sa stabileasca cine poate fi presedintele Romaniei sau cine poate…

- "Nu e o situație care il privește pe el, in afara faptului ca au fost colegi in facultate și ca sunt prieteni de o viața. Vila lui Coldea, pe numele lui Neidoni. Cuibul de lux al generalului negru, ascuns pe Coasta de Azur. Ancheta exploziva - VIDEO Nu e vreun secret ca fratele meu a facut școala impreuna…

- "Eu consider ca el a fost in spatele condamnarilor mele. A avut lipsa de fairplay, desi eu am fost corect. Am dat o declaratie. Sper sa fiti un presedinte pentru cele doua Romanii ca practic am avut voturile impartite. Dar el a preferat o eliminare completa a mea din viata politica prin intermediul…

- "Dupa 2004, Monica Macovei a creat DNA. In 2006 au fost schimbati sefii serviciilor de informatii. Atunci, practic, a venit Coldea si a fost o lunga perioada de timp un instrument pentru statul condus de Basescu.In ceea ce ma priveste, cred ca am fost primul extperiment in actiunea cu obiective politice…

- Consultantul politic dezvaluie cu nume grele caracatița aflata la putere și legaturile cu oameni-cheie care au fost in serviciile secrete. Cele mai daunatoare grupari au fost cele din care au facut parte Monica MAcovei și Laura Codruța Kovesi, care au tras sforile in justiție la ordinul lui Soros, spune…