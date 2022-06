Fost premier al Republicii Moldova, grav ranit in Muntii Bucegi. "Un hobby personal a pus pe jar zeci de oameni"

Fost premier al Republicii Moldova, grav ranit in Muntii Bucegi.…

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova a suferit un accident in Bucegi si a fost coborat de pe munte de salvamontistii din Busteni pe 1 iunie.Fostul premier se recupereaza acum la o clinica privata din Capitala si a postat pe Facebook un mesaj de recunostinta:Da, am suferit un accident sever pe munte de Ziua copiilor. Ultimul pas, ultimul pasaj cu gheata si zapada pe o brana mai ciudata si... haul... Norocul daca se poate de vorbit aici de noroc a fost ca am reusit sa ma regrupez si stab ...