Fost premier, actualmente personaj de videoclip! Petre Roman va apărea în cel mai nou videoclip al soției sale Filmulețul ce va insoți o piesa noua a artistei (47 ani), a fost deja filmat și se afla la montaj. ”Am finalizat un proiect muzical. E un cantec foarte frumos de dragoste. Am filmat la Sinaia impreuna. Cu o zi inainte m-am gandit ca merg la Sinaia și mi-a zis: «nu vrei sa te insoțesc?» Și am spus: «Ba da, cum sa nu?!». Și atunci mi-a venit ideea ca iubirea mea trebuie sa fie cu mine in acest clip frumos”, ne spune cu bucurie Silvia Chifiriuc, solista care, recent a devenit și doctor in muzica. De cand s-a casatorit cu Petre Roman și a abandonat viața de turneu, Silvia Chifiriuc s-a dedicat studiului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

