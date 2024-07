Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Dragos Balauru a fost dat afara de la echipa de liga secunda Unirea Ungheni, dupa ce afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca placerea sa cea mai mare este sa calce pisici cu masina. Inspectoratul de Politie Judetean Mures a anuntat ca face verificari in legatura cu aceasta situatie.

- Dragoș Balauru, 34 de ani, portar cu experiența in prima liga, cu peste 130 de meciuri acumulate in prima divizie, fost la Rapid, Viitorul și UTA, e acuzat ca a scris mai multe comentarii oripilante pe contul sau de Facebook, pe care ulterior, din verificarile site-ului, și l-a inchis. ...

