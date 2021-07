Stiri pe aceeasi tema

- In baza informațiilor operative deținute, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat in cursul zilei de ieri, un barbat de 49 de ani, din comuna Cașeiu, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Cel in cauza avea de executat…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Bucuresti la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de droguri. El este acuzat ca a vandut cocaina unei persoane care colabora cu procurorii DIICOT si unui investigator sub acoperire,…

- Sica Dumitrecu, fiul fostului atacant al nationalei de fotbal, Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare, pentru trafic de droguri. Judecatorii au suspendat executarea pedepsei, iar acesta este obligat sa efectueze 60 de zile de munca in folosul comunitatii.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Sica Dumitrescu, fiul fostului atacant al naționalei de fotbal Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani și patru luni de inchisoare, pentru trafic de droguri. Totuși, el nu va ajunge dupa gratii, pentru ca judecatorii Tribunalului au decis sa ii suspende executarea…

- Un barbat, de 62 de ani, din Targu Jiu, a ajuns dupa gratii dupace a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru trafic de droguri. Astfel, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Gorj pe numele unui…

- 31 de persoane ar urma sa fie audiate la sediul din Sibiu al DIICOT, dupa ce oamenii legii au efectuat, in prima parte a zilei de miercuri, nu mai putin de 38 de perchezitii pe raza judetelor Sibiu, Cluj, Alba si Braila. Membrii gruparii infractionale sunt banuiti ca au facut trafic cu droguri de risc.

- Astazi, 21 aprilie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, efectueaza 38 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri de risc, in județele Sibiu, Cluj, Alba și Braila. In prezent, polițiștii specializați…

- Un numar de 31 de persoane vor fi aduse la audieri, la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu, dupa ce s-au facut miercuri zeci de perchezitii la domicilii din judetele Sibiu, Cluj, Alba si Braila, pentru destructurarea unui grup de infractori specializati in trafic de droguri de risc, informeaza…