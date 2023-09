Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politist din Brasov a fost prins, joi, in flagrant. Acesta transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Fostul politist a lucrat la Sectia 5, in Brașov, a fost destituit din functie, astfel ca nu mai detine in prezen calitatea de politist in cadrul IPJ BRASOV.…

- FOTO| Barbat din Cluj prins in FLAGRANT de polițiștii din Alba in timp ce ridica un colet cu peste 4 kilograme de droguri trimise din Spania FOTO| Barbat din Cluj prins in FLAGRANT de polițiștii din Alba in timp ce ridica un colet cu peste 4 kilograme de droguri trimise din Spania Polițiștii Brigazii…

- La data de 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta ndash; Serviciul Antidrog, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au depistat in flagrant delict un barbat, de 36 de ani, banuit de comiterea…

- Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de cannabis cu 13.000 de lei.Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de risc, conform…

- In cursul zilei de duminica, 6 august, a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Cluj, cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut, dupa ce a fost prins in timp ce ar fi efectuat operațiuni de comercializare de substanțe psihoactive, fiind descoperite asupra sa 10 pastile ecstasy și 5 grame cristal (3CMC).Operațiunea s-a desfașurat in data de 5 august, polițiștii Brigazii…