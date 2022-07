Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola le-a intocmit fise unor judecatori catalani care se exprimasera in 2014 in favoarea independentei Cataloniei, a retinut Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care a condamnat marti Spania pentru "rapoartele de politie litigioase" dezvaluite de presa, transmite AFP. Fii la…

- Ministrul de externe israelian Yair Lapid va efectua joi o vizita in Turcia pentru a se intalni cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, in timp ce autoritatile celor doua tari strang legaturile si se coordoneaza in fata unor presupuse planuri ale Iranului de a ataca cetateni israelieni pe teritoriul…

- Israelul spera ca vizita presedintelui american Joe Biden in statul evreu si Arabia Saudita luna viitoare va ajuta la oprirea Iranului, tara despre care ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, afirma ca reprezinta "o amenintare pentru intreaga regiune", relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Ziarul saudit Elaph noteaza ca Israelul i-a trimis un mesaj președintelui sirian Bashar al-Assad și l-a avertizat sa nu continue activitatea Iranului in țara sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ambasadorul Ucrainei indeamna Israelul sa vanda sistemul sau de interceptare a rachetelor „Iron Dome” și sa furnizeze rachete antitanc pentru a apara civilii de invazia Rusiei, potrivit Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Israelul a informat Statele Unite ca este responsabil de asasinarea duminica, la Teheran, a colonelului Sayyad Khodai, un ofiter important din cadrul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Iranului, dezvaluie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Un barbat a injunghiat duminica seara un politist israelian in apropierea Orasului vechi din Ierusalim, dupa care a fost impuscat si ranit de fortele israeliene, au declarat politia si medici israelieni, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In data de 2 mai 2022, in jurul orei 19.00, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un apartament din sectorul 3, au fost gasite decedate doua persoane, un barbat și o femeie, de 62 și respectiv 52 de ani, ambele prezentand…