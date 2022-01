Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Sorin Marian Vrajitoru, a fost amendat pentru ca nu purta masca la o conferința de presa alaturi de vicepremierul Sorin Grindeanu.”In data de 11.01.2021, IJJ Calarași l-a sancționat pe secretarul de stat Sorin Marian Vrajitoru cu suma…

- „Masca asemanatoare cu cea a lui Hannibal Lecter și un discurs aagresiv, cum ii sta bine oricarui politician de extrema-dreapta. Diana Iovanovici Șoșoaca s-a remarcat la ultima ședința a Parlamentului Romaniei prin incalcare regulilor”, se arata in articolul Periodico Italiano. Jurnaliștii de la Periodico…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- Șofer de maxi-taxi, amendat pentru ca nu purta masca In ziua de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș au acționat și pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-COV-2 și au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, in valoare de 500 de lei, conform Legii 55/2020.…